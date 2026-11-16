Más de 50 hectáreas de cultivos están en riesgo de perderse en el distrito de Maca, provincia de Caylloma, tras el huaico registrado el sábado 14 de noviembre en los sectores de Chenquecha y Sacarraque. La emergencia dejó sin agua de riego a más de 200 agricultores debido al colapso de dos canales principales, además de interrumpir la carretera que conduce a la bocatoma del túnel N.° 15.

El alcalde de Maca, Jacinto Chicaña, explicó que el huaico ingresó por una quebrada habitual y también abrió un nuevo cauce que ocasionó mayores daños. Precisó que las infraestructuras de Aducción y Colca colapsaron por completo, dejando sin agua los terrenos donde se cultivan papa, arvejas, habas, maíz, trigo y quinua.

Arequipa: Huaico en Maca deja sin agua 200 agricultores y pone en riesgo a 50 hectáreas de cultivos (Foto: GEC)

La autoridad advirtió que los cultivos podrían perderse si no se restablece pronto el servicio de riego, debido a que las lluvias ya cesaron y se aproxima una temporada de sequía. La producción agrícola no solo abastece a las familias de Maca, sino que también se comercializa y constituye su principal sustento económico.

“Si no restablecemos estos canales principales, ya ahorita se fue la lluvia y vamos a entrar en una sequía, no va a haber canales de riego y estaríamos perdiendo todos estos cultivos. De eso vivimos nosotros, de la agricultura”, advirtió..

Los daños también alcanzaron la infraestructura agrícola. Chicaña informó que se perdieron andenerías y acequias, además de entre dos y tres hectáreas de tunales que quedaron sepultadas bajo el lodo. El distrito tiene aproximadamente 500 habitantes y depende principalmente de la agricultura y la fruticultura.

EMERGENCIA

Ante esta situación, el alcalde pidió la intervención de Autodema para recuperar la carretera hacia la bocatoma del túnel N.° 15, debido a que esta vía también es utilizada para las operaciones del sistema de agua que abastece al distrito de Majes.

Finalmente, indicó que la municipalidad realiza las gestiones para declarar en emergencia el distrito y que ya cuenta con fichas de evaluación de daños. Añadió que, hasta el momento de la entrevista, personal del COER Arequipa todavía no había llegado a la zona para evaluar directamente las afectaciones.