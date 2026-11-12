Los pacientes del centro de salud Sandrita Pérez, ubicado en el distrito de Majes, provincia de Caylloma, se quedarán temporalmente sin exámenes de ecografía luego de que hurtaron la impresora del ecógrafo y sus cables la tarde de ayer. El aparato estaba instalado en un ambiente del segundo piso del establecimiento.

El presidente del Class Majes, Jorge Valencia, informó que el ecógrafo está valorizado en aproximadamente 8 mil dólares y que, debido al robo de su impresora, ya no podrá ser utilizado para atender a los pacientes que requieren este tipo de exámenes.

Lo extraño del caso es que el establecimiento funciona las 24 horas y cuenta con personal de vigilancia. Además, no se encontraron daños en las puertas del ambiente donde estaba instalado el equipo, por lo que se desconoce cómo retiraron sin forzar los accesos.

Valencia señaló que dos profesionales de salud utilizan el ecógrafo y tienen las llaves del ambiente donde se encontraba. Por esta razón, consideró necesario esclarecer cómo ocurrió el hurto y determinar si hubo alguna participación o complicidad de personas que conocían el funcionamiento del establecimiento. Sin embargo, las investigaciones determinarán las responsabilidades.

Otro problema es que las cámaras de seguridad del centro de salud están obsoletas y no cuentan con una resolución adecuada, por lo que las pocas imágenes registradas difícilmente permitirían identificar a los responsables.

La denuncia fue presentada recién esta mañana por uno de los encargados de la vigilancia. Ahora se espera que las autoridades investiguen cómo fue sustraído el equipo y quiénes estarían detrás del robo.