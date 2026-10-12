Arequipa: incendio en vivienda precaria de Secocha moviliza a vecinos

Una vivienda precaria se incendió esta mañana en el centro poblado de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná. Las llamas amenazaban con extenderse a las casas aledañas, lo que generó alarma entre los vecinos, especialmente porque la emergencia ocurrió cerca del mercadillo de la zona.

Ante el riesgo de que el fuego alcanzara otras viviendas, los pobladores se organizaron para tratar de controlar el incendio. Ante la falta de acceso al servicio público de agua potable en Secocha, recurrieron a los distribuidores particulares, conocidos como aguateros, quienes acudieron para apoyar en las labores y abastecer de agua durante la emergencia.

La falta de agua por red pública representa una dificultad para atender este tipo de incidentes, sobre todo en una zona donde las viviendas precarias y la cercanía entre las construcciones pueden facilitar la propagación de las llamas.

Hasta el momento, no se han reportado personas heridas, aunque el incendio dejó daños materiales en el inmueble afectado. Las causas del siniestro aún no han sido precisadas.