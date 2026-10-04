Dos personas, un hombre y una mujer, fueron intervenidas durante la madrugada en el distrito de Quilca, provincia de Camaná, cuando colocaban propaganda electoral en las paredes de viviendas, fuera del horario permitido por la normativa electoral, consideran do que hoy son las elecciones.

La fiscal de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero, informó que ambos fueron intervenidos y posteriormente liberados. El caso será investigado mientras permanecen en libertad por la presunta colocación de propaganda electoral en un horario no permitido.

La fiscal también informó que durante la jornada se verificó la permanencia de propaganda electoral que aún no había sido retirada en diferentes puntos de Arequipa. Se encontraron paneles cerca de la Universidad Nacional de San Agustín, en el colegio Luis H. Bouroncle y otros cuatro en el local denominado Héroes Anónimos.

Según Cordero, estos paneles se encuentran instalados en altura, sobre propiedades o estructuras privadas, lo que habría dificultado su retiro. Indicó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no habría podido retirarlos debido a la falta de equipos logísticos para realizar esta labor.

FISCALES EN LOCALES

Para esta jornada electoral, el Ministerio Público desplegó 204 fiscales de Prevención del Delito en la región Arequipa, quienes realizan acciones de vigilancia y prevención ante posibles infracciones durante el proceso electoral.

A este grupo se suman 30 fiscales encargados de investigar delitos penales y 16 fiscales especializados en delitos electorales, quienes permanecen atentos ante cualquier denuncia o hecho que pueda constituir un delito durante las elecciones.