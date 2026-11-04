Una bebé de apenas cinco meses quedó en la orfandad tras la muerte de su madre, una adolescente de 17 años, cuyo fallecimiento es investigado por la Policía en el distrito de Majes, provincia de Caylloma. La familia de la menor sospecha que podría tratarse de un caso de feminicidio y exige que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

La adolescente fue encontrada ayer en mal estado de salud en la vivienda de su suegra, ubicada en la asociación La Estrella. Ante la gravedad de su situación, efectivos de la Policía la trasladaron de emergencia al Hospital Central de Majes. Sin embargo, pese a los esfuerzos, los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Su madre, identificada como Nilda, viajó desde Arequipa hasta Majes para pedir que se investigue lo ocurrido y se determine si su hija fue víctima de violencia antes de morir.

En declaraciones a medios de comunicación de Majes, Nilda contó que su última comunicación con la adolescente fue el lunes. Durante esa conversación, su hija le habría comentado que tuvo una discusión con su pareja y que sufrió agresiones físicas.

Ante este antecedente, la madre pidió a la Policía a realizar las investigaciones y encontrar justicia por la muerte de su hija.