No solo se movilizaban en vehículos que habrían usado para cometer arrebatos a mujeres en las calles. Al momento de intervenir a los seis presuntos integrantes de la banda denominada “Los Malditos del Misti”, los agentes de la Divincri les incautaron una pistola, herramientas empleadas habitualmente para forzar puertas y hasta equipos de comunicación.

Durante la inspección de los autos de placa CMB-273, señalada por los policías como clonada, y el Hyundai Accent rojo de matrícula ADX-370 se encontró una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, cuya serie estaba erradicada. La procedencia del arma y si fue utilizada en otros hechos delictivos serán determinadas mediante las pericias de balística.

Junto con el arma se hallaron tres radios intercomunicadores, equipos que, según la policía, habrían permitido a los integrantes mantenerse comunicados durante sus desplazamientos. También se halló un conjunto de herramientas usadas para fracturar puertas, como tres patas de cabra, un pico de loro, un desarmador, una tijera metálica y seis guantes de cuero. Uno de los detenidos, dijo en su entrevista policial que, al momento de ser detenido, se dirigían a Cayma para robar una vivienda.

De igual modo, se incautaron 8 celulares, uno de los cuales estaba reportado como robado; Además, fueron encontradas seis pequeñas bolsas con hojas, tallos y semillas que dieron positivo para Cannabis sativa.

VÍCTIMAS ACUDIERON A RECONOCIMIENTO

Mientras se desarrollaban las diligencias en el Puente Chilina, cuatro mujeres acudieron al lugar y manifestaron haber sido víctimas de robos bajo la modalidad de arrebato. Las agraviadas reconocieron a los intervenidos como los presuntos responsables de los ataques que sufrieron en diversos puntos de la ciudad, uno de ellos ocurrió en la calle Madre de Dios en Mariano Melgar.

Por el hallazgo de la droga, Fredy Rolando Mamani Terrones (29), alias “Curita”; Jonathan Ricardo Rondán Mendizábal (33), “Faite”; Juan Carlos Barraza Zamora (35), “Godines”; Percy Iván Rodríguez Lajo (42), “Cholo Juanito”; Paul Alessandro Mendiola Lima (22), “Pollo”; y Julio César Condori Taco (38), “Cholo Julio” permanecerán más tiempo detenidos lo que permitirá a la Policía recabar las evidencias necesarias para corroborar su participación en diversos robos bajo la modalidad de arrebato en la ciudad.