Arequipa: Madre pide mejorar la búsqueda de su hijo desaparecido en las playas de Mollendo

Mónica Pari Puma pide ayuda para encontrar a su hijo, Darixon Mayhua, quien desapareció el sábado 7 de noviembre en el sector Aguadita, en las playas de Mollendo, provincia de Islay. El joven fue arrastrado por una ola cuando se encontraba entre las peñas intentando atrapar cangrejos.

Según contó su madre, el joven había acudido a la playa acompañado de su amigo y la familia de este. Mientras realizaban la actividad entre las rocas, una fuerte ola lo habría jalado mar adentro. Desde entonces, no han logrado ubicarlo.

La familia cuestionó la falta de equipos especializados para realizar las labores de búsqueda. Mónica Pari señaló que los agentes recién acudieron la tarde del lunes para la vigilancia principalmente con binoculares, sin desplegar otros recursos que permitan ampliar el rastreo en el mar.

También reclamó que no se haya utilizado una moto acuática ni otras unidades especializadas. los tíos del jovende 18 incidaron que desde la desaparición, un bote particular participa en la búsqueda y son los propios familiares quienes están asumiendo el costo del combustible.

La desaparición ocurrió durante un fin de semana en el que se había advertido sobre la presencia de oleajes en el litoral sur del país. Ante esta situación, se había recomendado restringir las actividades pesqueras, deportivas y de esparcimiento en el mar.

Mientras pasan los días sin noticias de su paradero, la madre continúa solicitando apoyo de las autoridades para intensificar las labores de búsqueda y encontrar a su hijo.