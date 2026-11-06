Un total de mil 189 ciudadanos de Arequipa todavía no cobran los S/165 que les corresponde por haber cumplido la función de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizadas el pasado 4 de octubre. Aunque la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la entrega de esta compensación económica el 13 de octubre, todavía hay beneficiarios que tienen pendiente retirar el dinero.

La situación también se presenta en otras regiones del sur del país. Cusco registra la mayor cantidad de beneficiarios pendientes de cobro, con 2 mil 630 ciudadanos; le sigue Puno, con mil 710, mientras que en Tacna la cifra llega a 345 y en Moquegua a 168.

Los ciudadanos que aún no recibieron el pago deben verificar primero el estado de su compensación a través de la plataforma habilitada por la ONPE. Allí podrán consultar si el dinero fue depositado y qué modalidad de cobro les corresponde.

La compensación de S/165 se entregó mediante distintas modalidades: la billetera digital Yape, cuentas bancarias del Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA y Scotiabank, además del Banco de la Nación.

En este último caso, los beneficiarios deben acudir personalmente a cualquier agencia del Banco de la Nación y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en ventanilla para retirar el dinero. Sin embargo, deben tener en cuenta que el plazo para realizar este cobro vence el 31 de diciembre de 2026.

A nivel nacional, la ONPE transfirió la compensación económica a 269 mil184 ciudadanos. De ellos, 78 mil 640 ya cobraron mediante el Banco de la Nación, pero otros 31 mil 957 todavía tienen pendiente retirar el dinero por esta modalidad. Esta cifra representa el 12% de las personas que ejercieron como miembros de mesa.

La modalidad de pago presencial también corresponde a quienes asumieron el cargo sin haber sido seleccionados mediante sorteo. Asimismo, algunos ciudadanos que inicialmente eligieron una billetera digital o una cuenta bancaria deberán cobrar por ventanilla del Banco de la Nación, debido a que la entidad financiera rechazó la modalidad que registraron.

La ONPE recordó que esta compensación económica se entrega a quienes cumplieron con la labor de miembros de mesa durante la jornada electoral. Por ello, los ciudadanos que todavía no han recibido los S/165 deben revisar su situación y realizar el trámite correspondiente antes de que venza el plazo establecido.