​Arequipa: mujer golpeó salvajemente a su hija de tres años (VIDEO)

Una mujer, de quien se desconoce la identidad, golpeó salvajemente a su hija de tres años de edad hasta hacerla sangrar. El hecho ocurrió en Arequipa.

Fueron las madres de familia quienes grabaron los momentos en que una mujer le limpiaba la sangre a una niña de tres años que lloraba inconsolablemente, y a quien acusaron de haberla golpeado.

Según se ha informado, la madre de familia -que hasta el momento no ha sido identificada- fue a recoger a la menor hasta la I. E. I. 'Ciudad de Dios', ubicado en el km 16 de Yura, en Arequipa, cuando agredió a su hija menor de edad.

Cuando salió una de las profesoras -que solo consoló a la pequeña- la madre justificó su violento actuar de esta manera: "Primeramente me ha pedido helados, no le he podido comprar", se le escucha decir en el video difundido por 24 Horas de Panamericana Televisión y que circuló en la red social Facebook.

Fue así que una de las madres le advirtió a la mujer que llamaría al patrullero de la Policía, a lo que esta sostuvo: "Ya, llámalo, pues, llámalo".

Se sabe que la mujer se fue con la menor.