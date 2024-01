La Fiscalía ha iniciado una investigación por una presunta negligencia médica que denunció Mariluz Gutiérrez Mamani tras perder en su vientre a su hijo de 36 semanas de gestación, mientras era atendida en el hospital Ángel Chura Gallegos del distrito de Majes, provincia de Caylloma.

Mariluz Gutiérrez soñaba con convertirse en madre y por ello se había sometido a un tratamiento de fertilidad que le permitió quedar embarazada y durante su gestación se aseguró que se hizo todo tipo de controles para asegurarse que todo estuviera bien con su bebé.

Su último control en el mismo hospital fue la semana pasada y el ginecólogo que la atendió le dijo que el 19 de enero debía dar a luz por cesárea, debido al riesgo de su gestación pues anteriormente tuvo dos pérdidas.

SEGÚN GESTANTE, LE NEGARON LA CESÁREA

A las 3.30 horas del 7 de enero, acudió de emergencia al hospital por la pérdida de líquido amniótico e indicó que la ginecóloga que la atendió le dijo que estaba en trabajo de parto y debía ser de forma natural, aunque no tenía ninguna contracción.

“Les pedí que me hagan la cesárea como había indicado el ginecólogo, pero no me hicieron caso”, dijo la madre.

Así estuvo durante tres horas hasta que sintió que su hijo dejó de moverse, cuando fueron a revisar los latidos de su bebé ya había muerto.

“La doctora me dijo que pasó lo que tenía que pasar, que quizás mi hijito no quería nacer y se murió”, dijo entre lágrimas la desconsolada madre.

Tras ello, el director del hospital Miguel Ángel Yucra, sostuvo que se ha abierto una investigación penal y una administrativa para establecer si hubo o no una responsabilidad en el personal de salud. “Lamentamos este suceso, sabemos el dolor que significa una pérdida y se está investigando, si hubo omisiones, habrán sanciones”, dijo el médico a una medio local de Majes.

Los familiares y amigos de Mariluz Gutiérrez realizaron ayer una protesta en la puerta del hospital exigiendo justicia.