El Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) sancionó con una multa de S/43 mil 500 a la empresa Proveedores Ebenezer SAC, por no firmar el contrato que había ganado en 2019 para proveer de arroz pilado a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Mediante la resolución Nº 01165-2021-TCE-S3, el ente dispuso como medida cautelar una suspensión de ocho meses contra la compañía . Es decir, hasta diciembre de este año. En dicho plazo no podrá contratar con el Estado. La interrupción de sus servicios estará vigente hasta que cancele la multa.

Los hechos se remontan a julio de 2019. La comuna provincial convocó a la subasta inversa electrónica (procedimiento de selección) para la adquisición de productos del Programa de Complementación Alimentaria(PCA), por una valor de S/1,182,478. El consorcio Claret ganó la buena pro en agosto de ese año para la dotación de arroz por un monto de S/720 mil, pero renunció a la suscripción del contrato.

Debido a ello, se dio como ganador Ebenezer con su oferta de S/725 mil, pues quedó en segundo lugar. Pese a que el 19 de setiembre de 2019 se remitió una carta reiterando la necesidad de cerrar el trato, la empresa nunca se presentó a firmar y el proceso se declaró desierto. En consecuencia, se reinició un nuevo proceso para la compra lo que retrasó la entrega de insumos a los 214 comedores populares de la ciudad.

No pasa desapercibido que, si bien la falta de la empresa se advirtió en setiembre de 2019, la Gerencia de Logística de la comuna provincial recién aviso el hecho al TCE en enero de este año. “No se informó oportunamente al tribunal, es probable que la empresa que generó daño a la municipalidad haya seguido contratado con otras entidades. Prácticamente año y medio para que respondan. No es razonable”, cuestionó el regidor provincial, Jorge Condori.