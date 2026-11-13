Arequipa: Multan con S/ 5.500 a candidata a vicegobernadora de Jenry Huisa por información falsa en hoja de vida

El Jurado Electoral Especial de Arequipa sancionó con una multa de S/ 5.500 equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a Wendy Gabriela Guillén Meza, candidata a vicegobernadora regional por Ahora Nación e integrante de la fórmula encabezada por Jenry Huisa, tras determinar que consignó información falsa en su hoja de vida presentada para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Según la Resolución N.° 02315-2026-JEE-AQPA/JNE, el organismo electoral verificó que Guillén Meza omitió declarar que ocupó el cargo de directora en la empresa GRUHISUR S.A.C., información que debía formar parte de su experiencia profesional consignada en la Declaración Jurada de Hoja de Vida.

La decisión se adoptó luego de una fiscalización realizada por el área especializada del Jurado Electoral. Durante las verificaciones, la entidad solicitó información a la SUNARP, que confirmó la existencia de registros donde la candidata figuraba como directora de la mencionada empresa. Con base en estos documentos, los fiscalizadores concluyeron que la información consignada en la hoja de vida no reflejaba completamente su trayectoria profesional.

Durante el procedimiento, la defensa de la candidata sostuvo que existía una diferencia entre un cargo societario y una relación laboral, y argumentó que Guillén Meza ya no mantenía participación ni vínculo con la empresa cuando presentó su declaración jurada. También alegó que no existió intención de ocultar información.

Sin embargo, el Jurado Electoral rechazó esos argumentos. La resolución precisa que la experiencia que debe declararse en la hoja de vida de un candidato no se limita a empleos formales o relaciones laborales remuneradas, sino que también comprende cargos de dirección, administración o representación en personas jurídicas cuando estos forman parte de la trayectoria profesional del postulante.

El colegiado añadió que los documentos de la SUNARP constituyen prueba suficiente para acreditar el ejercicio de funciones en una empresa y que, en este tipo de procedimientos electorales, basta verificar que existe discordancia entre la información declarada y la realidad registrada oficialmente para configurar la infracción.

Asimismo, la resolución señala que el cargo de directora de GRUHISUR S.A.C. formaba parte de la experiencia profesional que debía ser reportada y que incluso se encontraba dentro del periodo de tiempo que la normativa electoral exige declarar ante las autoridades.

La resolución también ordena corregir la hoja de vida de la candidata mediante una anotación marginal para incorporar la información omitida y dispone que el expediente sea remitido a la unidad de cobranza del Jurado Nacional de Elecciones para ejecutar el pago de la multa cuando la decisión quede firme.

No obstante, el colegiado decidió no remitir el caso al Ministerio Público, al considerar que los hechos acreditados configuran una infracción administrativa electoral que justifica una sanción económica, pero no presentan elementos suficientes para promover una investigación penal.