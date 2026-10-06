Un joven jornalero que había terminado su trabajo en los campos de cultivo de la zona, abordó el pequeño vehículo junto a su menor hija. Durante el trayecto, habría circulado a velocidad y, al pasar por un rompemuelles, la niña perdió estabilidad y salió proyectada de la unidad. La caída fue violenta puesto que la menor que no llevaba casco de seguridad. Se golpeó la cabeza directamente contra el pavimento, dejándola seriamente lesionada.

Ante la gravedad del accidente, la menor fue trasladada inicialmente hasta el centro de salud de El Cruce, donde recibió las primeras atenciones. Luego de evaluarla, el personal médico dispuso su referencia inmediata hacia el hospital Honorio Delgado con el diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave, por lo que quedó internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica.

Además del grave estado de la menor, la falta de recursos económicos de la familia es un inconveniente para afrontar los gastos, dado que las unidades eléctricas no tienen Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT); por ello, el personal de asistencia social del nosocomio busca que se pueda atender con el Seguro Integral de Salud (SIS).