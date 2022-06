El 15 de junio, el Consejo Regional aprobó por mayoría la ampliación del marco presupuestal para el pago de quinto y sexto desembolso a concesionaria Angostura-Siguas, un asunto que demoraba la firma de la adenda con la concesionaria Cobra. Con este permiso, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) anunció que la suscripción del acuerdo con la empresa a cargo de las obras del proyecto Majes Siguas II se haría indefectiblemente hoy 30, y hasta se comenzaron a acordar invitaciones para este evento.

Sin embargo, no habrá firma. El gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo, informó que el acto se pospuso para la siguiente semana, pero no especificó fecha. Las razones de la postergación son de orden logístico, argumentó, negando que sea por las amenazas de los pobladores de Caylloma, que anunciaron protestas severas si se firma antes de concretar acuerdos con ellos ante sus reclamos.

La piedra de tranca en las negociaciones que comenzó tarde el GRA (recién el martes) es el requerimiento de los pobladores para hacerse de tierras en el proyecto (el 30% de las hectáreas) lo que es un imposible, puesto que el proyecto y el contrato se suscribió bajo la premisa de la venta de tierras en parcelas de 200 hectáreas. El proyecto tiene 38 mil hectáreas.

“Ellos tienen todo el derecho de protestar, pero se les dijo que era inevitable no firmar la adenda”, manifestó el funcionario y adelantó que este viernes se reunirá con los representantes de la concesionaria Cobra para fijar la fecha y afinar algunos detalles para la firma del documento.

Hoy remitirán el documento a la PCM solicitando la reinstalación de la mesa técnica en Caylloma, además de presidirla, tal como lo solicitaron los comuneros.

“Ellos dicen no a la adenda 13, porque piensan que luego de la firma se les va a olvidar. Se firme o no, igual se reinstalará la mesa, porque hay temas como el acceso al 30% de parcelas que no depende de nosotros”, dijo.

