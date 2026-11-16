Un obrero perdió la vida y su hija de 15 años permanece delicada en el hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, luego de ser encontrados gravemente heridos en una carretera del distrito de Caylloma, en la provincia del mismo nombre. Sus familiares sospechan que ambos fueron atropellados por un vehículo cuyo conductor habría escapado sin prestarles auxilio.

La víctima mortal fue identificada por sus familiares como Santiago Mendoza Chico, quien realizaba trabajos eventuales de construcción para mantener a su familia. Su hija, Nery Mendoza Vilcape (15), sobrevivió al incidente, pero presenta graves lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo por lo que permanece internada en la sala de Trauma Shock del nosocomio regional.

ATROPELLO

Según el testimonio de familiares, la mañana del último domingo, padre e hija fueron encontrados tendidos en la carretera que atraviesa el anexo de Talta, en Caylloma. Los pobladores alertaron a Serenazgo para que acudiera a auxiliarlos y trasladarlosal centro de salud de la localidad donde el padre de familia terminó falleciendo. La menor fue referida en una ambulancia hacia Arequipa.

Sin embargo, hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que ambos terminaron heridos. Los familiares consideran que fueron arrollados por una camioneta, debido a las lesiones que presentaban y a las características del lugar donde fueron encontrados.

“Es una pampa, no hay ni una piedra donde se hayan podido golpear”, manifestó la tía de Nery tras señalar que la Policía estaría tratando de identificar los vehículos que ingresaron a la zona durante la madrugada de ayer.

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA

La adolescente fue sometida a diversos exámenes que revelaron lesiones de mayor consideración en la cabeza, los médicos evalúan la necesidad de operarla.

Se supo que el cadáver de su padre fue trasladado a la morgue central de Arequipa para que se le realice la necropsia y asi determinar si, efectivamente, fue atropellado.