Una médica del área de Emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza se salvó de ser herida con unas tijeras por un paciente al que atendía por los múltiples cortes que presentaba en el rostro. El hombre, identificado como Juan Huanca Condori (40), fue detenido por la Policía cuando intentaba escapar del establecimiento de salud.

El hombre había sido trasladado hoy, al mediodía, por agentes de serenazgo de José Luis Bustamante y Rivero hasta el nosocomio regional, luego de resultar con múltiples heridas en el rostro durante una riña con otro varón en las inmediaciones de la alameda Mi Perú.

Sin embargo, aproximadamente una hora y media después de su ingreso, Huanca salió corriendo del área de Emergencia llevando unas tijeras en una de sus manos, el cual soltó en el trayecto. Detrás de él iba el efectivo policial que presta servicio en el hospital, quien, con ayuda del personal de vigilancia, consiguió reducirlo antes de que llegara a la calle.

¿QUÉ HABÍA OCURRIDO?

En medio de la saturada atención de pacientes en la Emergencia, Huanca comenzó a reclamar por la demora en su atención, pese a que el personal médico ya había realizado la limpieza de sus heridas.

En esas circunstancias, el sujeto se apoderó de unas tijeras y las utilizó para intentar atacar al personal médico.

Posteriormente, efectivos de la comisaría de Palacio Viejo acudieron al nosocomio y trasladaron al intervenido a la dependencia policial, donde quedó detenido por el intento de causar lesiones al personal del hospital.