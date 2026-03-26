Los pobladores de diferentes distritos de Arequipa protestaron esta mañana en la Municipalidad Provincial para rechazar el incremento del pasaje urbano de S/1.00 a S/1.30, medida aprobada por la gestión del alcalde Víctor Hugo Rivera. Durante la manifestación, los dirigentes entregaron un memorial en el que solicitaron dejar sin efecto el aumento, al considerar que perjudica directamente la economía de las familias.

Wilfredo Catalan, dirigente del Frente de Defensa de Socabaya, afirmó que el alza se decidió de manera unilateral y sin consultar a la población, aunque formalmente, este consenso se dio entre la Gerencia de Transportes y las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Catalán recordó que días antes, el lunes, solicitaron reunión con autoridades municipales, quienes se comprometieron a atender sus demandas el martes; sin embargo, se anunció el incremento sin previa consulta a la población.

El ajuste tarifario se oficializó el martes 24 de marzo, tras una reunión con las concesionarias del Sistema Integrado de Transportes, estableciendo el pasaje general en S/ 1.30 y el escolar en S/ 0.50.

Los manifestantes advirtieron que esta medida agrava la situación económica de los ciudadanos, ya que el sueldo mínimo (S/1,130) no cubre la canasta básica familiar. Asimismo, denunciaron deficiencias en el servicio de transporte, como incumplimiento de rutas y maltrato a los usuarios.

Abel Capira, representante de Cerro Colorado, reiteró el pedido de anulación del alza. El documento presentado cuenta con el respaldo de dirigentes de Cayma, Miraflores, Yura, José Luis Bustamante y Rivero, entre otros distritos.

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