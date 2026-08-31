Un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del sábado en la variante de Uchumayo, una de las principales vías de ingreso a Arequipa, cobró la vida de un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) a pocas horas de celebrarse el Día de la Policía.

El siniestro se registró alrededor de las 6:00 de la tarde. La víctima fue identificada como el técnico PNP José Raúl Neira Portugal, quien se desplazaba a bordo de la motocicleta de placa 6768-7V. De acuerdo con las primeras investigaciones, el suboficial habría intentado adelantarse a un camión de placa A9E-920, cuando perdió el control.

INVESTIGADOS

A consecuencia del violento choque, la motocicleta también habría colisionado contra el automóvil de placa X1W-149, que circulaba por la misma vía. Neira Portugal sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

Tras el accidente, el conductor del camión, Edgar Choqueña M., así como el chofer del automóvil, fueron intervenidos por la Policía para las investigaciones a cargo de agentes especializados y peritos de tránsito.

La repentina muerte del suboficial causó profundo pesar entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. El efectivo deja tres hijos en la orfandad. Sus colegas relataron que horas antes del accidente había expresado su entusiasmo porque estaba próximo a iniciar su periodo vacacional, tiempo que planeaba dedicar íntegramente a compartir con su familia.

Quienes trabajaron junto a él lo recordaron como un policía comprometido con el servicio y siempre dispuesto a apoyar a sus compañeros. Según sus testimonios, Neira Portugal mantenía una relación cercana con los suboficiales más jóvenes, a quienes orientaba constantemente con consejos y experiencias adquiridas durante su carrera, convirtiéndose en una figura de referencia dentro de la institución.

Compañeros de trabajo lamentaron la partida del agente previo a la celebración de Santa Rosa de Lima.