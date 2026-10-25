Los propietarios de vehículos de categoría M2 que pagaron peajes en exceso entre el 25 de agosto de 2008 y el 7 de agosto de 2018 pueden consultar si tienen derecho a una devolución a través de la concesionaria COVISUR. El procedimiento comprende los cobros por tarifas aplicadas a unidades con un peso bruto vehicular superior a 3,5 toneladas y de hasta 5 toneladas.

La medida alcanza a los usuarios de la carretera concesionada IIRSA Sur, Tramo 5, que comprende estaciones de peaje como Matarani, Uchumayo y Patahuasi, en Arequipa, además de otros sectores del corredor vial. El derecho a la devolución depende de la verificación de cada vehículo y de los cobros registrados durante el periodo establecido por el regulador.

ANTECEDENTES

La medida correctiva específica para COVISUR fue dispuesta por Ositrán mediante la Resolución de Gerencia de Supervisión y Fiscalización N.° 00199-2022-GSF-OSITRAN, rectificada mediante la Resolución N.° 0001-2023-GSF-OSITRAN. En ese entonces, COVISUR informó en su página web que viene implementando la medida, aunque manifestó su desacuerdo.

Por su parte, el Consejo Directivo de Ositran aprobó los lineamientos generales para la devolución de tarifas cobradas indebidamente o en exceso mediante la Resolución N.° 023-2026-CD-OSITRAN, del 13 de mayo de 2026, publicada en El Peruano el 16 de mayo. Estos criterios buscan orientar la ejecución de las devoluciones en las carreteras concesionadas.

TRÁMITES

Los propietarios pueden ingresar a la página de consulta de devolución M2 de COVISUR, mediante el link: https://covisur.com.pe/devoluciones-m2/ y verificar si su placa registra un importe pendiente. La consulta es individual, por lo que pertenecer a la categoría M2 no garantiza automáticamente que exista dinero por recuperar.

Si el beneficiario es una persona natural, debe iniciar el trámite a través del formulario de devolución para personas naturales, mediante el link: https://covisur.com.pe/devolucionpersonasnaturales/ allí se solicitan datos personales y de contacto, la placa del vehículo y, entre otros datos, información sobre los tickets de peaje. La concesionaria señala que utilizará el correo electrónico registrado para las notificaciones relacionadas con el procedimiento.

En el caso de las empresas, la consulta se realiza mediante el RUC en el portal de devolución para personas jurídicas a través de: https://covisur.com.pe/devolucionpersonasjuridicas/ Si el resultado confirma que existe un monto por devolver, COVISUR indica que el representante o la persona encargada del trámite debe presentar un poder simple otorgado por el representante legal de la empresa.

Para iniciar los trámites, la concesionaria informó que los usuarios pueden acudir a su oficina ubicada en la calle Arequipa n.º 111, urbanización San Jacinto, en Cayma, de lunes a viernes, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. También pueden solicitar información a través del correo electrónico devoluciones@covisur.com.pe.

Después de registrar la solicitud, verificará si corresponde la devolución y, de ser el caso, se comunicará con el usuario para indicarle los pasos para hacerla efectiva.