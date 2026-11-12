Un volquete de placa de rodaje CHD-928, que había sido reportado como robado tras un asalto armado en las inmediaciones de la quebrada La Vaca, a la altura del kilómetro 607 de la carretera Panamericana Sur, fue recuperado en el distrito de Chala, provincia de Caravelí.

Según la información policial, el conductor, identificado como Hohberg Yeo Urbano Navarro, de 34 años, denunció que fue víctima de un asalto perpetrado por sujetos armados, quienes lo despojaron de la unidad cuando transportaba material aurífero con destino a una planta procesadora ubicada en Chala.

Los efectivos de la comisaría de Chala establecieron el plan cerco, intensificándose las labores de búsqueda por diferentes sectores. Posteriormente, el camión fue encontrado en las inmediaciones de Chala Viejo, por el ingreso de una trocha rústica en una zona descampada.

La unidad fue encontrada vacía, sin el material aurífero que transportaba, pero con la llave de contacto en el interior de la cabina y sin daños visibles.

Finalmente, los hechos fueron puestos en conocimiento del representante del Ministerio Público, abogado Wilfredo Sánchez Vera, fiscal adjunto de la Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Caravelí.