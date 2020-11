Los jóvenes que se movilizaron con prendas oscuras por las calles de Arequipa como señal de duelo, rinden homenaje a los estudiantes que murieron anoche en Lima durante las protestas contra el Gobierno de Manuel Merino de Lama.

Arequipeños llaman héroes del Bicentenario a estudiantes fallecidos en Lima

Con la colocación de velas y flores alrededor de las fotografías de Inti Sotelo y Brian Pintado, los jóvenes lo nombraron como héroes del Bicentenario. Con banderas y pancartas en mano, los protestantes se instalaron en la Plaza de Armas de Arequipa para celebrar la renuncia de Manuel Merino y permanecer vigilantes a la decisión que tome el Congreso para elegir al nuevo presidente interino.

Durante la mañana, otros manifestantes y ciclistas llegaron a la Plaza de Armas de Arequipa para también festejar la caída del Gobierno de Merino, así como brindar el apoyo moral a quienes se encuentran heridos y a los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Miles llegaron a la Plaza de Armas de Arequipa| Foto: Leonardo Cuito

Movilizaciones son resultados de la indignación

El sociólogo Alipio Montes, indicó que esta manifestación es la respuesta de indignación, del rechazo a las decisiones del Parlamento. Considera que los estudiantes no pararán hasta que consideren que recuperaron la democracia.

“Estamos en una situación muy compleja, nunca antes se había visto tanto consenso contra la vacancia presidencial, por parte de la población, autoridades locales, empresarios. Solo el Congreso no lo percibió”, expresó, aclarando que con esta media no se respaldaba a Vizcarra, solo se consideraba que no era oportuno la vacancia, faltando 5 meses para las elecciones generales.

Advirtió que las nuevas autoridades del Perú tendrán que saciar las expectativas de los jóvenes, por lo que no puede haber más errores del Congreso. De lo contrario, continúa el riesgo de que la inestabilidad política se prolongue.

VIDEO RECOMENDADO

Declaraciones del congresista Sagasti

Declaraciones del congresista Sagasti 15/11/2020