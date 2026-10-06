Un hombre fue condenado a 30 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de una menor de edad de su entorno familiar en la provincia de Caylloma. Los hechos ocurrieron durante varios años, cuando la víctima tenía entre 14 y 16 años.

La sentencia fue dictada contra Jaime Ramos. F. por el delito de violación sexual de menor de edad. El sentenciado ya se encuentra recluido en el penal de Socabaya, informó la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Según el caso, los abusos comenzaron en 2017, cuando Ramos F. se habría aprovechado de la relación de confianza y de la situación de vulnerabilidad de la adolescente para cometer las agresiones sexuales.

El Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado y Camaná consideró las pruebas presentadas durante el proceso y la declaración de la víctima para determinar la responsabilidad penal del acusado.

El tribunal estuvo integrado por los jueces Patricia Posadas Larico, Marcio Arteaga Espinoza y Alexandra Carpio Montes, quienes emitieron la condena luego de valorar los elementos probatorios del caso.

Además de la pena de cárcel, los magistrados ordenaron que el sentenciado pague 20 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la víctima.