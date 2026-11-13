La ciudad de Arequipa recibirá a delegaciones de todo el país durante la etapa nacional de los XXIV Juegos Deportivos Nacionales Laborales, que volverán a realizarse en la Ciudad Blanca después de 12 años. El certamen se desarrollará del 18 al 22 de noviembre y congregará a miles de deportistas representantes de instituciones públicas.

La presidenta del Consejo Regional del Deporte de Arequipa, Glissolym Montaño, informó que diez escenarios deportivos albergarán los 329 encuentros programados durante los cinco días de competencia.

Asimismo, precisó que el ingreso a todos los recintos será gratuito para el público, mientras que los gastos de alojamiento y alimentación serán asumidos por las delegaciones participantes.

En el caso del anfitrión, serán dos entidades públicas las que representen a Arequipa. La Policía Nacional participará en fútbol 6 damas y varones en la categoría libre, vóleibol damas y fútbol 11 en las categorías máster y libre. En tanto, la Gerencia Regional de Educación tomará parte en fútbol 6 varones categoría máster y vóleibol mixto.

Las competencias se desarrollarán en tres disciplinas deportivas, divididas en siete categorías. Según Montaño, hasta el momento han confirmado su participación 14 delegaciones provenientes de distintas regiones del país, con más de 2 mil 400 deportistas inscritos.

Sin embargo, se espera que la cifra aumente en los próximos días, ya que la organización proyecta la presencia de hasta 26 delegaciones en esta edición del torneo, situación que se confirmará el próximo 17 de noviembre durante el congresillo previo qué se realizará en la previa.