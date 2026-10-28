La región Arequipa afrontará días de intenso calor y noches con temperaturas extremas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) para el periodo comprendido entre el jueves 29 y el sábado 31 de octubre.

CALOR EXTREMO

De acuerdo al Aviso n.º 443, continuará el incremento de la temperatura diurna, de moderada a extrema intensidad en la costa y de moderada a fuerte en la sierra del país. Además, se prevé escasa nubosidad, aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV), ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

En ese sentido, en Arequipa, las temperaturas máximas en la costa alcanzarán entre 24 °C y 30 °C; mientras que en las zonas altoandinas, se esperan valores entre 19 °C y 30 °C.

Las provincias de Caravelí, Camaná e Islay están consideradas en alerta naranja.

FRÍO INTENSO

Sin embargo, el mayor riesgo se presentará durante las madrugadas. El Senamhi advirtió que en zonas ubicadas por encima de los 4000 m s. n. m. de la sierra sur, las temperaturas mínimas podrían descender hasta los -15 °C entre el jueves y viernes, mientras que el sábado se registrarán valores cercanos a los -12 °C.

Según la entidad, también se prevé escasa nubosidad.

Condesuyos, Castilla, Caylloma y Arequipa son las provincias que serán afectadas por el frío.