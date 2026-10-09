Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 5:55 a. m. de este viernes en el distrito de Aplao, provincia de Castilla, en Arequipa. De acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 107 kilómetros.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, no se reportaron daños personales, ni materiales, pero el monitoreo de la Gestión de Riesgos del distrito continúa.

Con este evento, Castilla suma siete sismos cuyo epicentro se ubicó en esta provincia durante el año, una cifra menor en comparación con otras provincias de la región.

Según el registro de 108 sismos reportados en la región, la provincia de Caravelí concentra el epicentro de 32 movimientos telúricos, seguida de Camaná, con 23; Caylloma, con 17; e Islay, con 11.

En Castilla, otros sismos de magnitud 4 se registraron en el distrito de Choco, el 24 de agosto, y en Chachas, el 2 de febrero. Asimismo, el 5 de octubre se reportó otro movimiento telúrico en Aplao de magnitud 4.2.