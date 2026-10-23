La Autoridad Nacional del Agua (ANA) tomó muestras de agua en 35 puntos de la cuenca del río Tambo, que comprende territorios de Puno, Moquegua y Arequipa, con el objetivo de conocer las condiciones del recurso e identificar posibles indicios de contaminación.

El monitoreo se realizó en el río Tambo y sus afluentes Paltiture, Ichuña, Pacchani, Titire, Margaritani, Queullirijahuiri, Aruntaya, Coralaque, San Antonio, Vizcachas, Umalso, Crucero, Ubinas, Omate y Chocalaque, así como quebradas ubicadas en las nacientes de la cuencia.

Posteriormente, las muestras fueron trasladadas a un laboratorio acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), donde se analizarán sus características físicas y químicas.

Ángel Zevallos Quezada, administrador local del Agua, señaló que los resultados darán información actualizada sobre el estado del agua y permitirán identificar posibles indicios de contaminación. Con ello, se podrán orientar las acciones de vigilancia y protección de las fuentes naturales.

Asimismo, la entidad refiere que, una vez que sean recibidos y evaluados los informes de ensayo, los resultados se darán a conocer a las autoridades competentes, quienes adoptarán las acciones que correspondan, según sus funciones.

La labor estuvo a cargo de especialistas de la Administración Local de Agu (ALA) Tambo-Alto Tambo y se ejecutó durante el estiaje, periodo de menor disponibilidad de agua. En esta acción también participaron representantes de comunidades campesinas, organizaciones de usuarios, municipalidades e instituciones públicas, privadas y del sector salud.

ANA recoge muestras en el río Chocalaque, en Arequipa. Foto: ANA.