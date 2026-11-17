El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se presentará esta tarde ante el Consejo Regional de Arequipa para exponer un balance de su gestión y responder las interrogantes de los consejeros. Sin embargo, tres legisladores regionales afines a su agrupación política optaron por no presentar preguntas ni consultas.

Hace dos semanas, el pleno del Consejo Regional aprobó citar a la autoridad regional a la sesión ordinaria del 17 de noviembre. Como parte de este proceso, se acordó que cada consejero podría formular hasta dos preguntas o consultas relacionadas con proyectos y acciones de la gestión regional.

No obstante, los consejeros Osias Ortiz Ibáñez, James Posso Sánchez y Aaron Maldonado López no presentaron ninguna consulta dentro del plazo establecido por la Presidencia del Consejo Regional.

En el caso de Ortiz, preside la Comisión de Infraestructura, uno de los sectores más cuestionados debido a los problemas y retrasos que afrontan diversas obras en ejecución. Además, representa a la provincia de Caylloma y este año postuló a la alcaldía de Majes por el movimiento regional Yo Arequipa, la misma organización política que llevó a Sánchez al Gobierno Regional.

Por su parte, Maldonado encabeza la Comisión de Educación y también intentó reelegirse este año postulando por Yo Arequipa. En tanto, Posso, presidente de la Comisión de Energía y Minas, asumió el cargo en reemplazo de Miguel Ángel Linares, quien obtuvo la consejería por la mencionada agrupación política.

Aunque la citación inicial estaba programada para las 9:00 horas de hoy, Sánchez remitió un oficio al Consejo Regional solicitando que su presentación se realice a las 16:00 horas, argumentando que debía atender compromisos interinstitucionales previamente agendados.

Entre las consultas planteadas por otros consejeros figuran el estado del proceso de recategorización de la vía AR-105 (Cotahuasi-Chuquibamba), los avances en los hospitales Maritza Campos, Camaná y Chivay, este último aún sin expediente técnico, así como la situación de los centros de salud de Cotahuasi y Cabanaconde.