Un motociclista resultó herido esta mañana luego de choque en una camioneta en la vía de penetración de Ocoña, a la altura de la bocatoma de Ocopa, en el anexo de Mollebamba, distrito de Ocoña, provincia de Camaná.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:00 horas. Producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta cayó y quedó tendido en la vía.

Arequipa: un motociclista herido por choque con camioneta en Ocoña (Foto: Camana Go)

El motociclista fue auxiliado y trasladado inicialmente al centro de salud de Ocoña. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos dispusieron su evacuación al Hospital de Camaná, donde recibe atención especializada.

Las imágenes del accidente muestran los daños ocasionados en ambos vehículos. La parte posterior de la motocicleta quedó prácticamente destrozada, mientras que la camioneta presenta daños en la parte delantera, principalmente en el lado izquierdo.

La camioneta, según el registro vehicular de la Sunarp está registrada a nombre de Clotilde Cárdenas y Serapio Serna.

Las causas del accidente son materia de investigación para determinar cómo ocurrió el choque y establecer las responsabilidades correspondientes.