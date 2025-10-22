Una persona fallecida se registró esta mañana en el kilómetro 2+800 de la vía penetración Chivay, en el sector de Pampa Cañahuas, donde una camioneta marca Mitsubishi, de color blanco y placa AXT-738, sufrió un despiste y volcadura.

Los efectivos llegaron al lugar del accidente a las 07:40 y encontró el cuerpo sin vida de una mujer tendido en el suelo. Según testimonios de otros usuarios de la vía, el conductor de la camioneta y una menor de edad también resultaron heridos y fueron evacuados en un vehículo particular hacia la ciudad de Arequipa para recibir atención médica.

El vehículo involucrado en el accidente, según el registro vehicular de la Sunarp, pertenece a Henry Ronald Chinchercoma Palaco. La camioneta presentaba daños significativos y se encontraba fuera de la vía.

La investigación preliminar está a cargo de los efectivos de la comisaría de Yura y la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) de Arequipa, para que realicen las diligencias correspondientes en el caso y determinar las causas precisas del siniestro.

VIDEO RECOMENDADO