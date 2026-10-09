Representantes universitarios de cinco regiones del Perú participaron en un encuentro nacional organizado por la iniciativa Saber para Crecer, en el que debatieron sobre los desafíos que enfrentan los proyectos de inversión y la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana. La reunión congregó a delegaciones de Arequipa, Cusco, Piura, Tacna y Lima.

La actividad reunió a 61 estudiantes y docentes de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, la Universidad Andina del Cusco, la Universidad Privada Antenor Orrego de Piura, la Universidad Privada de Tacna y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima. Asimismo, participaron representantes de instituciones públicas, empresas privadas y medios de comunicación, quienes intercambiaron experiencias y perspectivas sobre inversión, sostenibilidad y gobernanza.

DESARROLLO

Durante la jornada académica, especialistas analizaron la importancia de promover inversiones responsables. Entre ellos destacó el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, quien sostuvo que el país requiere capital que incorpore tecnología y altos estándares de sostenibilidad para acelerar su desarrollo. Por su parte, José Luis Bonifaz, profesor y especialista en regulación de servicios públicos, junto a la investigadora Alicia Zegarra, expusieron sobre la necesidad de fortalecer la transparencia y la fiscalización ciudadana en la ejecución de proyectos.

En la segunda parte del encuentro, los participantes asumieron roles de autoridades, empresas, comunidades, organismos reguladores y medios de comunicación en una dinámica de simulación para evaluar las condiciones que deberían cumplir los grandes proyectos de inversión. Entre las principales conclusiones surgió la necesidad de establecer estándares verificables de sostenibilidad, acompañados de evaluaciones permanentes que permitan a la ciudadanía supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas.

Asimismo, los universitarios coincidieron en que la participación ciudadana debe incluir a diversos sectores de cada región, garantizando la representación de comunidades urbanas y rurales, así como la incorporación de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones.