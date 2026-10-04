Un hombre de 51 años murió este domingo al mediodía luego de sufrir una caída en la intersección de las avenidas Mariscal Castilla e Independencia, en el distrito de Miraflores, Arequipa.

De acuerdo con información preliminar, el fallecido sería Juan César Flores Castillo. Testigos señalaron que habría resbalado mientras caminaba por la vereda y cayó de rostro contra el suelo. Debido al fuerte golpe, quedó tendido con el rostro ensangrentado.

Hasta el lugar llegaron los bomberos, quienes realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que el hombre había fallecido. Posteriormente, se retiraron del lugar mientras la Policía inició las diligencias para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Una de las hipótesis que deberá ser esclarecida durante la investigación es que el hombre habría estado bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Vecinos y transeúntes señalaron, además, que la vereda presenta desgaste y es resbalosa, por lo que indicaron que no sería el primer accidente registrado en este punto.

La Policía continuará con las investigaciones para establecer si la caída fue ocasionada únicamente por la pérdida de equilibrio o si las condiciones de la vereda también tuvieron alguna incidencia en el accidente.