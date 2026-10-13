Después de varios años de acumulación, alrededor de 20 toneladas de chatarra serán retiradas del hospital Honorio Delgado Espinoza tras concretarse una subasta pública que, además, permitió generar recursos para mejorar algunos de los servicios del establecimiento.

El director del nosocomio, César Medina, informó que el material fue adjudicado por 52 mil 800 soles, monto que ya ingresó a las arcas del hospital. Los recursos obtenidos por la subasta serán utilizados para reparar parte de los servicios higiénicos del establecimiento. El hospital cuenta con más de 200 baños, entre las áreas de consulta externa, la emergencia, el edificio de hospitalización y las unidades críticas.

Medina señaló que la intención es avanzar progresivamente en su recuperación. Cada baño demandaría una inversión aproximada de 2 mil soles, con el dinero obtenido calculan que podría intervenirse entre 20 a 25 servicios higiénicos, dependiendo de los arreglos que se deban hacer en cada uno de ellos en cuanto al cambio de sanitarios, reparación de conexiones, entre otras intervenciones.

“La salida del material acumulado resuelve un problema pendiente que teníamos desde hace muchos años y, al mismo tiempo, nos permite convertir los residuos sin uso en recursos para atender algunas de las necesidades básicas que tenemos en el hospital para mejorar la atención de nuestros pacientes, dándoles un mejor servicio”, dijo.

CONSTRUCCIÓN DE BÚNKER

El retiro de la chatarra también constituye la recuperación de espacios internos y su ordenamiento para destinarlos a la ejecución de proyectos en cartera, como la construcción del búnker en el que se tiene proyectada la instalación de equipos médicos como el resonador y el tomógrafo, que está en proceso de compra por el Gobierno Regional de Arequipa, con parte de los 160 millones de soles comprometidos el año pasado por el gobernador, Rohel Sánchez, para mejorar el equipamiento del hospital.