POR: SARKO MEDINA

Tres integrantes de la Red de Escritores Arequipa (REA) formarán parte de la XII edición del Hay Festival Arequipa, que se desarrollará del 5 al 8 de noviembre, llevando al escenario de uno de los eventos literarios más importantes del país el trabajo que se realiza desde las regiones para fortalecer el ecosistema del libro.

Se trata de la escritora infantil Elena De Yta, el librero y promotor cultural Ruhuan Huarca y la gestora cultural Ysabel Rodríguez, quienes compartirán experiencias vinculadas a la creación literaria, las librerías independientes y la mediación de lectura.

NUEVOS LECTORES

La escritora Elena De Yta participará en la Carpa Librera los días 7 y 8 de noviembre, donde desarrollará actividades de promoción de lectura y presentará sus más recientes publicaciones de literatura infantil, ¿Dónde está Kalateca? y Un gran lío en la pampa. Su presencia busca acercar las historias a nuevos públicos, especialmente a niños y familias que acudan al festival.

Para la autora, la literatura producida desde las regiones representa una contribución fundamental a la diversidad cultural del país. Considera que cada territorio posee una memoria, tradiciones y formas particulares de entender el mundo que enriquecen la literatura nacional. Desde esa perspectiva, sostiene que escribir desde Arequipa y los Andes permite preservar voces, recuperar identidades y fortalecer la construcción de un país pluricultural.

DIÁLOGO

Por su parte, Ruhuan Huarca integrará un conversatorio dedicado al papel de las librerías independientes y los desafíos que implica sostener estos espacios en la actualidad. Durante el encuentro compartirá la experiencia de la Librería Fabla Salvaje junto a iniciativas de Lima y España, abordando temas como la curatoría editorial, la bibliodiversidad y la descentralización cultural.

El promotor cultural afirmó que la independencia permite apostar por propuestas diversas y mantener espacios abiertos al diálogo y la pluralidad. Bajo esa visión, las librerías trascienden su función comercial para convertirse en refugios culturales y puntos de encuentro para la comunidad, donde la lectura convive con actividades artísticas y de formación.

EL RETO DE LA DEMOCRACIA

La tercera representante de la REA será Ysabel Rodríguez, quien tendrá a su cargo la mediación de la Carpa Librera el 7 de noviembre en la Plaza San Francisco. La actividad está dirigida a niños desde los cuatro años y propone un acercamiento lúdico a los libros a través de la lectura y la narración de historias.

Rodríguez destacó el papel que cumplen las ferias independientes en la promoción de la lectura y en la democratización del acceso a la cultura. Según explicó, estos espacios no solo exhiben libros, sino que generan oportunidades para autores, artistas y emprendedores culturales, además de fortalecer redes de colaboración entre diversos actores del sector.

La gestora cultural señaló que cada feria responde a objetivos específicos, desde fomentar la itinerancia de actividades hasta formar nuevos públicos lectores. Asimismo, advirtió que la disminución de los niveles de comprensión lectora en niños, evidenciada en los últimos años, convierte en una necesidad urgente el impulso de iniciativas que acerquen los libros a la población.

La participación de Elena De Yta, Ruhuan Huarca y Ysabel Rodríguez en el Hay Festival Arequipa refleja el creciente protagonismo de los actores culturales de la región, quienes desde diferentes ámbitos continúan impulsando la lectura, la creación literaria y el acceso democrático a los libros, contribuyendo al fortalecimiento de la vida cultural en el sur del país.

EXPERIENCIA

De Yta es poeta, escritora y docente, con formación en Literatura, Lingüística y Escritura Creativa, autora de diversas obras de poesía, narrativa y literatura infantil. Huarca es editor, gestor cultural y cofundador de la librería independiente Fabla Salvaje, desde donde impulsa la bibliodiversidad, la edición independiente y el acceso a la lectura.

Por su parte, Rodríguez, conocida como “Otawanta”, es comunicadora y mediadora de lectura con más de dos décadas de experiencia en bibliotecas escolares; fundó el colectivo Aleergrate, promueve proyectos de lectura en espacios vulnerables y ha liderado iniciativas como el FESTILEC.