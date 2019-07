Argentino Amoroso: “Estoy ya adaptado a la altura”

Síguenos en Facebook

“Estoy casi adaptado a la altura de la ciudad, ya no me canso mucho y eso lo he comprobado durante los partidos que tuve la oportunidad de alternar, ante Municipal y Ayacucho”.

Lo afirmó el delantero argentino Emanuel Amoroso, quien cumplió su primer mes como refuerzo del FBC Melgar y radicando en Arequipa.

El jugador rojinegro trabajó ayer con el plantel del club dominó en el estadio del barrio IV Centenario, en medio de mucho hermetismo, pues los melgarianos no tuvieron orden de atender a la prensa.

Se conoció que el DT Sergio Osella, busca jugar un amistoso con un equipo el fútbol local.