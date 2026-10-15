La Segunda División de las ligas distritales de fútbol de Paucarpata y Cayma pondrá en marcha su primera fecha este fin de semana, con partidos en distintos escenarios de la ciudad de Arequipa.

PAUCARPATA

En la jurisdicción de Paucarpata iniciará su Segunda División el sábado 17 de octubre, desde las 8:20 a. m. en el estadio Pedro P. Díaz. La jornada empieza con FC Lider Star vs. Aguilas Sport, seguido de CDF Arequipa vs. Racing Club, Juvenil Colon vs. Academia Semillas, Independiente vs. Deportivo F-V.

Para el domingo 18 se tienen programados cuatro encuentros: Toro Lazo vs. Atlético Mistiano, Cimac Junior vs. Real Villa, E. Comunicaciones FC vs. Junior FC, Jorge Chávez vs. Álamos.

CAYMA

Por otro lado, en Cayma, la primera fecha se jugará el sábado y los compromisos comenzarán a las 12:30 p. m. en dos espacios deportivos.

En La Tomilla, Los Pumas se enfrentarán a Real Suvar, Estrella del Misti contra Defensor Cayma, Real Ciclón frente a Lord Byron. Mientras que en el estadio Francisco Bolognesi estarán: Deportivo Take vs. FBC Cataluña, Percy Manchego vs. Deport Statley, Estrella Roja vs. CAFF Arequipa.