Las disputas entre las bandas organizadas que operan en Arequipa siguen causando muerte. Dos ciudadanos colombianos dedicados a los préstamos bajo la modalidad ‘gota a gota’ fueron perseguidos a balazos por sus rivales, siendo asesinado uno de ellos en la primera cuadra de la Avenida Prolongación Los Incas, en el Cercado; su cómplice logró sobrevivir al ataque y acabó internado en el hospital Honorio Delgado Espinoza.

El crimen ocurrió minutos después de las 3 de la tarde, cuando los extranjeros se desplazaban en una motocicleta con dirección a la avenida Dolores. Ambos fueron interceptados por tres sujetos que también iban a bordo de dos motos y, tan pronto como los tuvieron en la mira, comenzaron a dispararles.

Muerte.

En medio del ataque que desató el pánico en la zona, la víctima que iba al volante de la motocicleta de placa 0860-OX, perdió el control de su unidad y terminó estrellándose contra la berma central. El pistolero que iba más cerca de ellos, también chocó contra la motocicleta de las víctimas y cayó al pavimento. Uno de los atacantes se acercó al colombiano identificado como Juan Daniel Salazar Grajales (32) que había quedado tendido en la pista y pese a estar mal herido, volvió a dispararle para rematarlo.

Los delincuentes no pudieron levantar la unidad de placa 9504-FC, por lo que la abandonaron y los tres escaparon en una sola motocicleta con dirección a la parte baja de la avenida Los Incas. Las cámaras de seguridad los siguieron hasta el cruce de la Avenida Vidaurrázaga, pero solo llegaron dos al punto, el tercero se había bajado en el camino.

William Asevedo Hernández, de 29 años, logró sobrevivir al ataque y a bordo de un taxi se dirigió hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza, donde fue internado en la unidad de Trauma Shock, había recibido dos tiros en el abdomen y en el hombro.

DISPUTAS

La violencia de hecho quedó reflejada en los indicios encontrados por los peritos de Criminalística de la PNP, quienes recogieron 14 casquillos de bala en la escena del crimen. Según la Policía, Juan Salazar presentaba ocho impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Según las investigaciones realizadas por los agentes, los colombianos serían parte de la organización ‘Los Orientales’ y por la tarde estuvieron almorzando en un mercado del distrito de Mariano Melgar con otros miembros del grupo criminal, planeando la distribución de las rutas para el cobro de los préstamos realizados. Desde allí fueron seguidos por presuntos integrantes de ‘Los Alemanes’ quienes esperaron el momento justo para acribillarlos.

El grupo de ‘Los Alemanes’ son disidentes de “Los Orientales” y las pugnas son por el control de actividades ilícitas.