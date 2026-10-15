Asesinan a joven de una pedrada en Caravelí

Un joven trabajador de 27 años fue hallado asesinado a un costado de una trocha carrozable en el distrito de Cháparra, provincia de Caravelí. Debido a las graves lesiones que presentaba y a los indicios encontrados en la escena, la Policía presume que fue atacado con una piedra.

La víctima fue identificada como Piterson Hernán León Quispe (27). El hallazgo del cadáver se produjo la mañana del último lunes en el sector de Poroja, en la vía que conduce hacia las canteras del anexo de Arasqui, a aproximadamente un kilómetro de la carretera que une los distritos de Cháparra y Quicacha.

El cuerpo fue encontrado por Tito Quispe Prado (54), quien informó a la Policía que, mientras se dirigía por la trocha hacia su cantera en Urasqui, observó a una persona tendida junto al camino.

El hombre aseguró desconocer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que llegó hasta ese lugar.Los agentes que acudieron a la zona encontraron al joven tendido boca abajo, con abundante sangrado en la cabeza y el rostro. Durante la inspección de la escena hallaron varias piedras con aparentes manchas de sangre, por lo que se presume que alguna de ellas habría sido utilizada para perpetrar el crimen.

Otro elemento que llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo, a unos 50 metros del cadáver, de una mancha de aproximadamente 30 a 40 centímetros y un trozo de tela oscura aparentemente impregnado con sangre.Por el momento, se desconoce si el asesinato ocurrió en el mismo lugar donde fue encontrado el cuerpo o si la víctima fue trasladada después de haber sido atacada.

Con este hecho, suman 30 los homicidios registrados en la región durante el presente año, de acuerdo con información del comando de la Policía Nacional. La cifra representa menos de la mitad de los 68 crímenes reportados en el mismo periodo de 2025.