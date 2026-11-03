La explosión de una granada en la caseta de control ubicada en el ingreso al penal de varones de Socabaya se considera el episodio más reciente de una disputa por el control interno de la prisión. Detrás del atentado, que dejó dos heridos la mañana del último domingo, estarían rivalidades entre grupos de internos, presuntos cobros ilegales y agresiones que habrían desencadenado una confrontación cuyas consecuencias ya amenazan la integridad de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Un manuscrito abandonado junto al lugar del ataque señala directamente a Manuel Díaz, alias “Choclo”, del pabellón D1; Alex Vilca, conocido como “Chino”; y Juan Carlos, alias “Monchi”, del pabellón D2, a quienes responsabilizan por presuntas extorsiones y maltratos contra otros reclusos.

ORIGEN DEL CONFLICTO

Una fuente conocedora de los conflictos dentro del establecimiento penitenciario explicó que las tensiones se habrían iniciado por un enfrentamiento entre antiguos y actuales representantes de la denominada “delegatura”, una organización de internos que ejerce influencia en los pabellones.

Según esta versión, alias “Choclo” habría dejado la delegatura aproximadamente un mes atrás, después de recibir amenazas que alcanzaron a su entorno familiar. El 10 de octubre se registraron dos atentados contra viviendas ubicadas en los distritos de Cerro Colorado y Alto Selva Alegre, inmuebles que pertenecerían a familiares del recluso. Posteriormente, otro interno, identificado como “Rosas”, habría asumido la representación de la delegatura.

El conflicto se habría agravado cuando el nuevo delegado dispuso el “aislamiento” de aproximadamente diez ciudadanos venezolanos y varios reclusos procedentes de Lima, a quienes se vinculaba con un grupo opositor. En ese contexto, uno de los internos limeños habría sufrido una violenta agresión por parte de otros presos. Según la fuente consultada, las lesiones fueron de consideración y motivaron una evaluación médico-legal e incluso la presentación de una denuncia.

Asimismo, un ciudadano extranjero fue golpeado y requirió atención médica en el hospital Honorio Delgado. Correo se contactó con la pareja del interno; sin embargo, la mujer evitó brindar declaraciones por temor a represalias.

La fuente sostiene que estos hechos incrementaron la confrontación entre los grupos, especialmente porque algunos de los internos aislados habrían perdido comunicación con sus familiares.

AMENAZAS

El escrito que dejaron tras la explosión de la granada en el penal de Socbaya en Arequipa

La confrontación alcanzó un nivel más grave el domingo con el atentado. Tras la detonación del explosivo, se halló un manuscrito en el que se lee:

“Ya basta de tantas extorsiones e inseguridad por culpa de Manuel Díaz, alias ‘Choclo’, que maneja todo en el penal junto con Alex Vilca, alias ‘Chino’, y Juan Carlos, alias ‘Monchi’. Tienen a los reclusos arrinconados, los humillan, les pegan y les quitan la comida. Se meten con sus visitas y, desde el interior del penal, ordenan asesinatos y extorsiones. Dicen que tienen el poder y que pagan al director y al jefe de seguridad, autoridades del penal de Socabaya. Si ‘Choclo’ y su banda siguen matando y extorsionando, vamos a matar uno a uno a los trabajadores del INPE que encontremos por permitir sus abusos. Atentamente, ”La Federación”.