La región Arequipa registró 54 incendios forestales en sus diferentes provincias. El incremento de las temperaturas favorece la propagación del fuego, mientras que la falta de personal y equipos en algunas municipalidades dificulta las labores de control.

Según informó el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), José Antonio Carrera Paulette, el funcionario explicó que las condiciones climáticas entre el mes de julio y diciembre pueden propiciar el inicio y la propagación de incendios

Varios incendios son originados por la quema de residuos en las chacras, pero en otros casos no existiría una intervención humana directa. Sin embargo, algunas acciones, como dejar materiales inflamables (botellas, derrame de aceites) en zonas de vegetación, pueden contribuir a que se originen estos siniestros.

A esta situación se suman las dificultades geográficas de algunas zonas afectadas. La falta de vías de acceso y la escasez de fuentes de agua impiden que las brigadas lleguen rápidamente a los puntos de emergencia y dificultan el control del fuego en pocas horas.

Como consecuencia, cientos de hectáreas de vegetación resultaron afectadas por los incendios registrados en la región.

Carrera Paulette señaló que durante el año se realizaron tres simulacros multipeligro y un simulacro regional específico para afrontar los incendios, como parte de las acciones de preparación ante emergencias.

No obstante, la capacidad de respuesta sigue siendo un desafío para algunas municipalidades distritales, que no cuentan con suficiente personal ni con los recursos logísticos necesarios para enfrentar estos eventos.