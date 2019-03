Aún no aceptan renuncia de prefecto de Arequipa

Síguenos en Facebook

La renuncia de Hernán Vela, prefecto de Arequipa, al partido de Peruanos por el Kambio (PPK) aún no es aceptada por la secretaría nacional de Lima.

Según Vela, de no ser aceptada su renuncia remitirá una carta notarial a la directiva del partido para que aceleren su renuncia la que dio a conocer hace dos semanas denunciando el centralismo del que sufre el partido debido a que se toma en cuenta a las secretarias regionales.

“He sido fundador del partido y eme da mucha pena como esta terminando, yo solo quiero aclarar que no me aproveche del partido y que si me deciden retirar la confianza no me opondré porque yo debo acatar las decisiones que vienen del presidente de la república”, sostuvo.