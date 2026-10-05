Más de 250 mil electores habilitados en la región Arequipa no acudieron a votar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, según los resultados publicados por la ONPE, al 98 % de actas procesadas. La participación alcanzó aproximadamente el 78% del padrón electoral.

En Arequipa estaban habilitados 1 millón 234 mil 582 ciudadanos para participar en la jornada electoral. De ese total, 963 mil acudieron a las urnas, mientras que alrededor de 256 mil electores no participaron, de acuerdo con la diferencia entre el padrón y los ciudadanos que emitieron su voto.

El mayor nivel de ausentismo se concentró en las provincias del interior de la región. Condesuyos registró la menor participación, pues solo alrededor del 58% de sus electores acudió a votar, mientras que el ausentismo llegó al 42%.

Le siguió La Unión, donde aproximadamente el 61% de los electores participó en la jornada y cerca del 39% no acudió.

En Castilla, la participación llegó al 68%, por lo que alrededor del 32% de los electores no votó. Mientras que en Caravelí, cerca del 71% acudió a las urnas y el 29% estuvo ausente.

Los resultados muestran una diferencia marcada entre la participación electoral en la provincia capital y algunas provincias alejadas de Arequipa. Mientras miles de ciudadanos acudieron a votar en la capital regional, en provincias como Condesuyos y La Unión casi cuatro de cada diez electores habilitados no participaron.

Los porcentajes corresponden al avance de resultados de la ONPE y pueden variar ligeramente conforme se procesen las actas pendientes.