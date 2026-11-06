El balneario del anexo de Catas, en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, permanece con el acceso restringido debido al deterioro de un puente sobre el canal de regadío que presenta un forado en su estructura. La situación impide el tránsito de vehículos y dificulta el desplazamiento de los pobladores hacia las playas de esta zona.

Ante el peligro que representa la estructura, los vecinos y el teniente gobernador del anexo de Catas, Raúl Almonte Mercado, presentaron un memorial el pasado 20 de octubre al alcalde de Punta de Bombón, José Miguel Ramos Carrera, para solicitar su intervención.

De acuerdo con las imágenes proporcionadas por los pobladores, parte de la estructura se encuentra dañada y presenta una abertura que impide el paso seguro. Como medida preventiva, el lugar fue delimitado con cintas de seguridad; sin embargo, hasta el momento no se habría ejecutado una reparación que permita restablecer el tránsito.

Balneario de Catas queda aislado por colapso de puente en Punta de Bombón, Arequipa (Foto: Vicente Ticona)

En el documento, los vecinos solicitan que la municipalidad realice una inspección técnica para conocer el nivel de deterioro del puente y determinar si existen condiciones para su uso seguro. También piden que se disponga su reparación y rehabilitación para recuperar el acceso al balneario.

Los pobladores plantean que estos trabajos se realicen en coordinación con la Junta de Usuarios de Punta de Bombón y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), de ser necesario, debido a las características de la estructura.

Mientras esperan una respuesta de las autoridades, el acceso al balneario continúa limitado. Los vecinos piden que la municipalidad atienda su solicitud antes de que el deterioro avance y se produzca un accidente.