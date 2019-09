Bolsas ecológicas con aplicaciones personalizadas en Arequipa

Síguenos en Facebook

Las mujeres en las últimas décadas han destacado en los diversos sectores, lo que las ha permitido incursionar en ámbitos como la política, empresa privada, entre otros. Algunas veces deben enfrentar retos al quedarse solas con hijos a los cuales deben educar, alimentar, ver por su salud y cuidados.

Yeni Quispe Santos es una de ellas. Hace más de nueve meses se arriesgó a buscar ingresos para su familia vendiendo bolsas ecológicas personalizadas y tuvo buena aceptación.

¿Cómo se animó a confeccionar las bolsas de tela? Fue como jugando, la primera vez que ofrecí mis bolsas fue en la feria del pan en Cayma y hubo interés, por eso decidí que debía seguir. En menos de 30 minutos vendí las 24 bolsas que había hecho.

Antes de eso tuve un accidente del cual demoré tres años en recuperarme, a ello se sumo la separación con padre de mis hijas y al quedarme con esa responsabilidad tuve que buscar la manera de ganar dinero.

¿Cuánto tiempo lleva elaborando bolsas y cómo fue el inicio de la venta de estos productos? Bueno son más de 7 meses desde que inicié la confección de las bolsas y nació pensando en el cuidado del medio ambiente. Me di cuenta de que las personas usan demasiadas bolsas de plástico y no piensan en la ecología, por eso quise dar una alternativa.

¿Cuántos diseños y tamaños tiene para ofrecer a sus clientes? Hasta ahora tengo unas 14 presentaciones y los tamaños son variados, para que las personas puedan escoger la que más se acomode a su necesidad. Me gusta hacer la mayoría con temas andinos utilizando aplicaciones de bordados y llicllas. También uso el yute, la intención es resaltar lo que es de nuestro país.

¿Qué uso pueden darles las personas que las compran? Puede servir para una infinidad de cosas como comprar el pan y hacer el mercado, guardar sombreros, cargas libros, hacer regalos, entre otros. Creo que lo más importante es que pueden lavarse y así volver a darles el uso que quieren las personas.

Han pasado poco tiempo desde que empezó en este negocio. ¿Cómo le va hasta ahora? Es un proceso, pero está en buen camino. Gracias a Dios que hay venta y con eso puedo sustentar a mis dos hijas. Por lo general yo sola hago las bolsas, pero si por alguna razón tengo un pedido de una mayor cantidad, contrato un servicio para que me apoye y así cumplir con el requerimiento a tiempo.

También usa estampados. ¿Cómo hace para elegir los diseños? Para determinar el diseño que irá en algunas de las bolsas trato de ver algo que sea novedoso y llamativo para que los clientes los escojan. En algunos casos suelen traerme las imágenes que las hago trabajar con un diseñador y así garantizar un acabado de calidad.

¿Cuál ha sido el trabajo más complicado que ha tenido? Recuerdo que en una oportunidad me contacté con una empresaria de Estados Unidos que solicitó un pedido para Chile. Me faltó un poco de marketing y el idioma, ya que no domino muy bien el inglés. Fueron 100 bolsas con los logos que ellos me enviaron, al final cumplí con la entrega y la clienta quedó muy satisfecha.

Con esta experiencia, ¿cuál es la proyección a futuro? Quiero tener mi marca y así conquistar el mercado de Estados Unidos, para ello me estoy preparando y capacitando. Lo primero será que mi marca esté registrada y de esa manera poder promocionarla.

¿Está pensando en nuevas propuestas para sus clientes? Siempre estoy innovando con nuevos modelos sin dejar de lado los detalles de mi Perú que son curiosos y que llaman la atención no solo de los peruanos sino también a los extranjeros.

¿Cuánto de producción tiene al día? Por lo general en un día y medio estoy haciendo unas 100 bolsas de diferentes tamaños. En poco tiempo se ha elevado la venta, ya que recuerdo que comencé con dos docenas. En este trabajo cuento con la ayuda de mis hijas, lo cual es importante para mí, porque son mi estímulo.

¿Cree que falta apoyo de las autoridades? Creo que hace falta más capacitaciones para las pequeñas empresarias para que así puedan tener la oportunidad de crecer y conquistar nuevos mercados.

PERFIL. Yeni Quispe Santos, confeccionista de bolsas ecológicas. Se capacitó en Senati en el rubro de textiles. Elabora bolsas de tela desde setiembre del año 2018. Los pedidos se pueden hacer al 910646294.