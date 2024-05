Se realizará el 25 de mayo desde las 15:00 horas el evento de boxeo “Knockout a la delincuencia” frente al palacio municipal del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, como parte de las actividades por el 29º aniversario.

En la actividad boxística se presentará pugilistas de la ciudad de Arequipa y Lima con seis peleas en el ring, de acuerdo con Christian Ticona Bobadilla, quien es parte de la comité organizador.

Entre las peleas programadas se encuentran: Pullchz vs. Lescano, Cuellar vs. Becerra, Gonzáles vs. Rojas, Vilca vs. Lozano, Zúñiga vs. Wismann y de fondo Travieso vs. Romero.

“El ingreso será libre. La idea es promocionar el deporte de boxeo en la ciudad de Arequipa y la única manera es organizando buenos espectáculos. El pesaje y careo de los boxeadores será el viernes 24 de mayo a las 9:00 horas en el auditorio del palacio municipal de José Luis Bustamante y Rivero”, señaló Christian Ticona.