El excandidato al Gobierno Regional de Arequipa por el partido Alianza para el Progreso, Elmer Cáceres Llica, volvió a ocupar la atención pública luego de quedar en el tercer lugar de las elecciones regionales y publicar en sus redes sociales mensajes que generaron diversas reacciones entre sus seguidores.

Esta mañana, a través de su cuenta de Facebook, Cáceres Llica escribió: “Solo quiero 10 guerrilleros, nos iremos si VRA, ahí empezará la revolución. Yo estaré con ustedes. ¿Patria o muerte?”. El mensaje, por su redacción y contenido, no precisa a qué se refiere ni cuál sería el contexto de sus afirmaciones, posiblemente refiriéndose al VRAEM, una zona convulsionada donde en décadas anteriores surgió el terrorismo con Sendero Luminoso.

La publicación rápidamente generó comentarios y especulaciones en redes sociales, sobre todo porque Cáceres Llica quedó fuera de la segunda vuelta pese a que durante la campaña aparecía como uno de los candidatos con posibilidades de avanzar.

Sin embargo, se sospecha que el candidato realizó la publicación bajo los efectos del alcohol, aunque no existe la confirmación.

La reacción también está relacionada con sus antecedentes por el consumo del alcohol. Cáceres Llica fue gobernador regional de Arequipa entre 2019 y 2021, pero fue suspendido del cargo luego de que se dictara prisión preventiva en su contra por el caso denominado “Los Hijos del Cóndor”.

Tras recuperar su libertad, el exgobernador sostuvo públicamente que había cambiado y que había dejado atrás sus problemas personales.

TRAICIÓN DE PUNEÑOS

Minutos después de su primera publicación, Cáceres Llica volvió a escribir en Facebook. Esta vez señaló: “Puno me traicionó, pero igual, los quiero”.

El mensaje parece estar relacionado con el resultado electoral y con el respaldo que esperaba obtener de los residentes puneños en Arequipa.

Aunque ambas publicaciones fueron borradas, estas aparecieron después de un resultado de las elecciones que dejó a Alfredo Zegarra Tejada y Jenry Huisa para la segunda vuelta. Cáceres Llica queda fuera de la contienda y sus primeros mensajes después de la elección del 4 de octubre vuelven a ponerlo en el centro de comentarios.