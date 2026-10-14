El funcionamiento de servicios esenciales del Hospital Goyeneche depende actualmente de un único caldero, situación que ha generado preocupación entre los trabajadores debido al riesgo de que una eventual avería paralice áreas críticas como la cocina, la lavandería y la esterilización de instrumental médico.

Santiago Coaguila, secretario del sindicato de trabajadores, informó que el nosocomio cuenta con tres calderos de más de 15 años de antigüedad. Sin embargo, dos de ellos permanecen fuera de servicio desde finales de 2025, por lo que toda la operación recae sobre un solo equipo que funciona de manera continua, desde las 6:00 hasta las 16:00 horas, durante los 365 días del año.

El dirigente explicó que la preocupación no solo se centra en el estado del caldero operativo, sino también en el desgaste de las redes que transportan vapor hacia la cocina, la lavandería y el área de esterilización, así como de otros componentes del sistema que requieren mantenimiento periódico.

Advirtió que, si el único caldero en funcionamiento sufre una falla, el hospital se quedaría sin la fuente de vapor indispensable para la preparación de alimentos, el lavado de ropa hospitalaria y la esterilización de instrumental quirúrgico, afectando directamente la atención a los pacientes.

“En cualquier momento podemos colapsar porque no se ha realizado el mantenimiento respectivo. Hemos solicitado reiteradamente la intervención del Gobierno Regional, pero hasta ahora no se ha hecho nada”, señaló Coaguila.