Camioneros en Arequipa exigen que se entregue tramo II de la Variante de Uchumayo

La paciencia de los camioneros con la gestión de Elmer Cáceres Llica ha llegado a su límite, debido a que aún no cumple con entregar por completo el tramo II de la variante de Uchumayo.

El secretario regional del sindicato de camioneros en Arequipa, Teófilo Sánchez, manifestó que no pueden usar las vías auxiliares para ingresar a Yanahuara, Sachaca, Hunter y Cerro Colorado, ocasionando un gasto adicional de combustible para los conductores."Hay complicaciones, las vías alternas no están concluidas y los desvíos están olvidados. Nos perjudica porque no podemos usar por completo la vía. Por ejemplo para ir a Hunter para cargar mercadería en leche Gloría demoramos más tiempo", indicó

Por este motivo vienen analizando realizar una movilización contra el gobierno regional de Arequipa para noviembre si es que no se cumple con los plazos de entrega señalados por Cáceres Llica.

"Venimos preparando una marcha rodante a la que estamos acostumbrado. Somos 8 mil camioneros en Arequipa. Además aún se vienen ejecutando obras en la vía principal siendo una vía rápida. Existe peligro y puede haber accidentes en cualquier momento. Además no hay paraderos y los pasajeros se quedan donde sea", manifestó.