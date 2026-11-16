La campaña navideña ya empezó a dinamizar las ventas de panetones en la Feria Los Incas, donde los comerciantes reportan una importante afluencia de compradores que buscan adelantar sus adquisiciones para las celebraciones de fin de año. Así lo informó Manuela Cutipa, presidenta de la asociación de comerciantes del centro de abasto, quien destacó que, pese al contexto económico y al incremento de algunos costos, la demanda se mantiene activa.

Cutipa explicó que actualmente los consumidores pueden encontrar diversas marcas de panetones con precios que oscilan entre los 120 y 148 soles por caja, dependiendo de la presentación y el fabricante. Entre las marcas más solicitadas figuran D’Onofrio, Todinno, Bon Natale, Blanca Flor y Gloria. La dirigente señaló que todos los productos comercializados en los establecimientos formales cuentan con garantía y procedencia acreditada.

Respecto a la evolución de los precios, indicó que todavía no existe certeza sobre si estos se incrementarán o disminuirán en las próximas semanas, debido a que el comportamiento del mercado depende de los niveles de producción de las empresas fabricantes.

Recordó que en campañas anteriores se registraron reducciones de precios por una mayor oferta, situación que podría repetirse dependiendo de la disponibilidad de stock a nivel nacional.

La representante de los comerciantes consideró que el panetón continuará siendo uno de los productos infaltables en los hogares durante las fiestas de Navidad. “Es una tradición”, señaló, al remarcar que muchas familias priorizan este alimento por ser una alternativa más accesible frente a otros productos de temporada.

Asimismo, recomendó a los consumidores adquirir panetones y chocolates en establecimientos formales que emitan comprobantes de pago, a fin de garantizar la autenticidad de los productos y evitar posibles imitaciones.