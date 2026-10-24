El Colegio Niño Magistral del distrito de Cayma escribió una página dorada en su historia deportiva al consagrarse campeón en futsal varones y vóley damas categoría A, en los Juegos Deportivos Escolares de la UGEL Arequipa Norte. La final se llevó a cabo en el coliseo Rayo Chachani, en Cerro Colorado.

En futsal, el colegio venció 3-1 a su similar de Talent School. Con este resultado, el equipo se colgó la merecida medalla de oro y aseguró su boleto a la etapa regional, certamen que se disputará en noviembre.

El elenco tiene como director técnico a Helmer Gutiérrez y está conformado por Fabricio Holguín, Liam Sivincha, Yeico Arapa, Dylhan Arce, Robert Cuadros, Liam Chara, Yamir Chara, Diego Farfán, Milan Chara y Víctor Berveño. DT: Helmer Gutiérrez.

Colegio campeón en futsal varones en Arequipa. Foto: GEC.

Por su parte, las “menores magistrales” no se quedaron atrás y ratificaron el dominio de la institución en la net alta. La escuadra se impuso por 2-0 al Colegio Romeo Luna Victoria de Cerro Colorado, con los parciales de 25-3 y 25-21.

Al igual que el conjunto varonil, las campeonas sellaron su clasificación a la fase regional. El equipo está integrado por Ivana Peralta, Lucianna Álvarez, Silvana Montalvo, Lia Pacheco, Paola Rojas, Michelle Soncco, Brihanna Quispe, Luanna Huarache y Bryhanna Tturo.