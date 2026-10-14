La interpelación al gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Walther Alfredo Hilari Quispe, quedó frustrada esta mañana por la inasistencia de la mayoría de los 14 consejeros regionales de Arequipa.

A la sesión extraordinaria, convocada para las 9:00 horas, solo acudieron dos integrantes del Consejo Regional, Norma Ortega y Natividad Taco, por lo que no hubo quorum para iniciar el procedimiento.

La ausencia de los consejeros también dejó sin respuesta, por ahora, las 16 preguntas que debía responder el funcionario, relacionadas con la Ley N.° 32352, por presuntos incumplimientos y retrasos en la transferencia y el saneamiento de terrenos no agrícolas adjudicados a Autodema para proyectos de vivienda y desarrollo urbano.

La moción de interpelación, impulsada por la consejera regional Natividad Taco, había sido presentada con ocho firmas y aprobada por unanimidad en una sesión del Consejo Regional.

Taco expresó su molestia por la suspensión y cuestionó que sus colegas no acudieran a una sesión cuyo pedido, según recordó, había recibido respaldo unánime. Seis consejeros presentaron justificaciones por su inasistencia, mientras que la mayoría no estuvo presente para desarrollar la interpelación.

A la sesión también asistieron los alcaldes de San Juan de Siguas, Santa Isabel de Siguas y Corire, quienes esperaban seguir el procedimiento y cuestionaron la ausencia de los representantes regionales.

La consejera Taco anunció que insistirá en interpelar al gerente de Autodema. Sin embargo, indicó que tendrá que volver a realizar el trámite administrativo para que el funcionario sea convocado nuevamente.